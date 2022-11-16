Макрон: у G20 есть мнение, что "россию необходимо подтолкнуть к деэскалации"

Детали

"(Есть) конвергенция внутри G20, чтобы подтолкнуть россию к деэскалации", - заявил Макрон.

Также Макрон коснулся инцидента со взрывом в Польше из-за падения ракеты, в результате чего погибли два человека.

Он сказал, что Франция выражает "полную солидарность" с Польшей и что она будет "сотрудничать" с Варшавой, чтобы выяснить, что именно произошло.

Макрон говорит, что США поделились предварительной информацией о взрыве в Польше, "но мы должны оставаться осторожными". "Есть предварительная работа, которой поделились Соединенные Штаты, но мы должны соблюдать осторожность", - сказал он на пресс-конференции на Бали после саммита G20.

Также Макрон призвал Китай играть "активную посредническую роль", чтобы помочь избежать эскалации войны в Украине, на следующий день после переговоров со своим китайским коллегой.

"В ближайшие месяцы вместе с нами Китай может сыграть большую посредническую роль", - сказал Макрон, добавив, что он обсуждал возможную поездку в Китай в начале следующего года с лидером Китая Си Цзиньпином.

Китай, как отмечает издание, отказался оказывать давление на москву из-за ее почти девятимесячного вторжения в Украину и помог защитить россию от дипломатического осуждения на таких площадках, как ООН.