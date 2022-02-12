Макрон сьогодні проведе переговори з Байденом, Шольцем та Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон поговорить сьогодні з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Цитата:
“Франція каже, що президент Макрон поговорить із Байденом, Шольцем та Зеленським у суботу”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше сьогодні, за даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна "зупинитися" під час телефонної розмови.
Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін у суботу провели телефонну розмову, яка тривала 1 годину 40 хвилин.
У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори із Путіним. У вівторок був у Києві.
У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї "мети", дозволивши "просунутися вперед" та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п'ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".