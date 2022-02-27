Макрон провiв телефонні перемовини із Лукашенком: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У суботу, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провiв телефонні перемовини із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, намагаючись переконати його у необхідності якнайшвидшого виведення росiйських вiйськ з території Білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на офіційне повідомлення на сайті Єлисейського палацу.
Деталі
Макрон наголосив, що поява підрозділів російської армії у Білорусі призвела “до односторонньої та несправедливої вiйни” та пiдкреслив, що “братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами повиннi були би змусити Бiлорусь вiдмовитись бути васалом i фактично пособником у вiйнi Росiї проти України”.
Лідер Франції попередив Лукашенка про недопустимість дозволу на розміщення на території країни російської ядерної зброї.
Макрон пiдкреслив необхiднiсть спiвробiтництва Білорусі з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українському народовi.
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