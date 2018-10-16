Макрон провів кадрові перестановки в уряді Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон провів перестановки в уряді, змінивши кількох міністрів, державних секретарів і призначивши нового главу МВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
Новим міністром внутрішніх справ призначений Крістоф Кастаньє, який раніше обіймав посаду державного секретаря з питань відносин з парламентом.
Французький президент також призначив нових міністрів культури, сільського господарства та продовольства, економіки і фінансів, міністра, відповідального за відносини з парламентом, міністра територіальної згуртованості та територіальних громад, який очолює місцеву владу та 7 державних секретарів у різних міністерствах.
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Як повідомвляв УНН, Жерар Коллон, який раніше очолював МВС Франції, повідомив газеті Le Figaro, що подане ним у понеділок увечері прохання про відставку було відхилено президентом Франції Еммануелем Макроном.