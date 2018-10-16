Макрон провел кадровые перестановки в правительстве Франции

Новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастаньо, который ранее занимал должность государственного секретаря по вопросам отношений с парламентом.

Французский президент также назначил новых министров культуры, сельского хозяйства и продовольствия, экономики и финансов, министра, ответственного за отношения с парламентом, министра территориальной сплоченности и территориальных общин, который возглавляет местную власть и 7 государственных секретарей в различных министерствах.



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Как повидомвляв УНН, Жерар Коллон, ранее возглавлял МВД Франции, сообщил газете Le Figaro, что представленное им в понедельник вечером прошение об отставке было отклонено президентом Франции Эммануэлем Макроном.