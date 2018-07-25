Макрон обговорив з Лавровим Україну та Сирію

Згідно з повідомленням, співрозмовники розглянули хід реалізації мінських угод і підтвердили намір продовжити контакти в рамках "нормандського формату".



"У ході бесіди детально обговорювалася ситуація в Сирії, завдання прискорення процесу політичного врегулювання, а також питання постконфліктного відновлення країни з акцентом на важливість якнайшвидшого повернення біженців і тимчасово переміщених осіб в місця свого початкового проживання", - зазначено в повідомленні.



Нагадаємо, раніше Лавров і Герасимов обговорили з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель роботу "нормандського формату".



