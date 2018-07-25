Макрон обговорив з Лавровим Україну та Сирію

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході зустрічі вони обговорили ситуацію в Сирії, а також "нормандський формат". Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ, передає УНН.

Згідно з повідомленням, співрозмовники розглянули хід реалізації мінських угод і підтвердили намір продовжити контакти в рамках "нормандського формату".

"У ході бесіди детально обговорювалася ситуація в Сирії, завдання прискорення процесу політичного врегулювання, а також питання постконфліктного відновлення країни з акцентом на важливість якнайшвидшого повернення біженців і тимчасово переміщених осіб в місця свого початкового проживання", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Лавров і Герасимов обговорили з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель роботу "нормандського формату".

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