Макрон обсудил с Лавровым Украину и Сирию

Согласно сообщению, собеседники рассмотрели ход реализации минских соглашений и подтвердили намерение продолжить контакты в рамках "нормандского формата".



"В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего первоначального проживания", - отмечено в сообщении.



Напомним, ранее Лавров и Герасимов обсудили с федеральным канцлером Германии ангелой Меркель работу "нормандского формата".



