Макрон обсудил с Лавровым Украину и Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с начальником Генштаба РФ Валерий Герасимов встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Сирии, а также "нормандский формат". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, передает УНН.
Согласно сообщению, собеседники рассмотрели ход реализации минских соглашений и подтвердили намерение продолжить контакты в рамках "нормандского формата".
"В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего первоначального проживания", - отмечено в сообщении.
Напомним, ранее Лавров и Герасимов обсудили с федеральным канцлером Германии ангелой Меркель работу "нормандского формата".