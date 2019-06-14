МАК опублікував попередній звіт про авіакатастрофу в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міждержавний авіаційний комітет випустив попередню доповідь про катастрофу літака Sukhoi Superjet 100, що сталася 5 травня в московському аеропорту Шереметьєво. Документ опублікований на сайті відомства, пише УНН.
“Попередній звіт містить фактичну інфoрмацію, яка надійшла на даний момент в кoмісію з розслідування авіаційної події, а також результати розшифровки даних бортових і наземних засобів об’єктивного контролю і відеoінформації, результати закінчених до цього мoменту досліджень та інші матеріали. При надходженні додаткової інформації звіт може бути уточнений та доповнений”, — сказано в преамбулі документа.
Всього в документі 104 сторінки, там наводяться відомості про стан літака напередодні зльоту, про членів екіпажу, про всі події, пов’язані з катастрофою, про результати завершених на цей момент досліджень.
“Комісія вивчає технічний стан повітряного судна, проводить аналіз його сертифікаційної і технічної документації, вивчає дані метеолокатора і диспетчерського радіолокатора, оцінює причини виникнення пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт; вивчає дані з підготовки членів льотного і кабінного екіпажів і програми їх підготовки”, — йдеться в звіті.
У комітеті додали, що викладена у звіті інформація є попередньою, документ може бути уточнений і доповнений за результатами досліджень і вивчення всіх матеріалів. Після закінчення робіт буде підготовлений остаточний звіт про дану авіакатастрофу.