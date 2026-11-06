"Має передати естафету іншим" - Мальдера пояснив, чому не викликав Ярмоленка на матчі Ліги Націй

Андреа Мальдера

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив невиклик капітана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка на матчі Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії, зазначивши, що Ярмоленко має передати естафету іншим. Про це Мальдера сказав під час брифінгу, передає УНН.

Ярмоленко - це дуже важлива людина як для мене, так і цілої Національної збірної. Але прийшов момент, щоб ці хлопці росли вже самі. Ярмоленко має передати естафету іншим, я з ним говорив, він з розумінням поставився до моїх слів. Я знаю, що завжди можу на нього розраховувати - сказав Мальдера.

Мальдера також пояснив постійні ротації у складі команди.

Ми будуємо нову команду. Деякі заміни були вимушені, особливо в останніх двох матчах: травми, дискваліфікації. Але це була хороша можливість оцінити гравців. Звісно, нині ми маємо дійти до вужчої групи складу - додав Мальдера.

Доповнення

УАФ у стилі GTA VI оголосила список 25 виконавців на найближчі два матчі Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії, серед яких не опинилося Андрія Ярмоленка з "Динамо", хоча вінгер киян викликався на останні два збори команди.

Проте, напередодні стало відомо, що у складі збірної України відбулися зміни. Через травму, отриману в останньому матчі за "АЕК", вибув Олександр Зубков. Довикликано Миколу Шапаренка і Владислава Ваната.

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Нагадаємо

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко забив свій 125-й гол у чемпіонатах України у матчі проти "Кривбаса", побивши багаторічний рекорд Максима Шацьких (124 м'ячі) та очоливши список найкращих бомбардирів в історії української першості.