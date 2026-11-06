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"Должен передать эстафету другим" — Мальдера объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи Лиги наций

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Андреа Мальдера не вызвал Андрея Ярмоленко на матчи Лиги наций, заявив о необходимости передать эстафету более молодым игрокам. В состав дополнительно вызвали Шапаренко и Ваната.

"Должен передать эстафету другим" — Мальдера объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи Лиги наций
Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил невызов капитана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко на матчи Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии, отметив, что Ярмоленко должен передать эстафету другим. Об этом Мальдера сказал во время брифинга, передает УНН

Ярмоленко — очень важный человек как для меня, так и для всей Национальной сборной. Но пришел момент, чтобы эти ребята уже росли сами. Ярмоленко должен передать эстафету другим, я с ним разговаривал, он с пониманием отнесся к моим словам. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать 

— сказал Мальдера.

Мальдера также объяснил постоянные ротации в составе команды.  

Мы строим новую команду. Некоторые замены были вынужденными, особенно в последних двух матчах: травмы, дисквалификации. Но это была хорошая возможность оценить игроков. Конечно, сейчас мы должны прийти к более узкой группе состава 

— добавил Мальдера.

Дополнение

УАФ в стиле GTA VI объявила список из 25 исполнителей на ближайшие два матча Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии, среди которых не оказалось Андрея Ярмоленко из "Динамо", хотя вингер киевлян вызывался на последние два сбора команды. 

Однако накануне стало известно, что в составе сборной Украины произошли изменения. Из-за травмы, полученной в последнем матче за "АЕК", выбыл Александр Зубков. Довызваны Николай Шапаренко и Владислав Ванат.

Зубков не поможет Украине в матчах Лиги наций — кто заменит игрока05.11.26, 16:46 • 3344 просмотра

Напомним 

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины в матче против "Кривбасса", побив многолетний рекорд Максима Шацких (124 мяча) и возглавив список лучших бомбардиров в истории украинского первенства. 

Павел Башинский

Спорт
Украина