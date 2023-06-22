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МАГАТЕ: Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Ситуацію на Запорізькій атомній електростанції Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі називає "надзвичайно нестабільною", пише УНН з посиланням на заяву Гендиректора.

МАГАТЕ: Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною

 

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно нестабільною.

Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції.

Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У заяві зазначено, що МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо встановлення мін біля водойми-охолоджувача.

І хоч під час візиту Гроссі не було виявлено жодних мін, у тому числі біля водойми-охолоджувача, однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін по периметру станції та всередині неї.

"Наша оцінка… полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", – сказав Гроссі.

В агентстві також повідомили, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджувальну воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.

Крім того, за повідомленням, ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще залишається доступною, попри значну втрату води в Каховському водосховищі, спричинену руйнуванням дамби.

Доповнення 

У МАГАТЕ додають, що до потенційних небезпек, з якими стикається станція, є те, що ЗАЕС залишається залежною від єдиної наразі наявної лінії електропередач на 750 кіловольтів (кВ), яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

До початку війни в Україні функціонувало 4 таких лінії.

Нагадаємо

Раніше глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росією Запорізьку АЕС назвав ситуацію "серйозною", та такою, що має наслідки.

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