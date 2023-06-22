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МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС является крайне нестабильной

Киев • УНН

 • 1820414 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Ситуацию на Запорожской атомной электростанции Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси называет "чрезвычайно нестабильной", пишет УНН со ссылкой на заявление Гендиректора.

МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС является крайне нестабильной

Цитата 

"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является чрезвычайно нестабильной.

Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции.

Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии.

Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами", - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении указано, что МАГАТЭ известно о сообщении об установке мин возле водоема-охладителя.

И хотя во время визита Гросси не было обнаружено никаких мин, в том числе возле водоема-охладителя, однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин по периметру станции и внутри нее.

"Наша оценка… заключается в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", – сказал Гросси.

В агентстве также сообщили, что в течение последних двух недель ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов, хранящихся в сбросном канале расположенной рядом Запорожской теплоэлектростанции.

Кроме того, по сообщению, ЗАЭС планирует возобновить перекачку воды, которая все еще остается доступной, несмотря на значительную потерю воды в Каховском водохранилище, вызванную разрушением дамбы.

Дополнение 

В МАГАТЭ добавляют, что к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, является то, что ЗАЭС остается зависимой от единственной пока имеющейся линии электропередач на 750 киловольт (кВ), которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

До начала войны в Украине функционировало 4 таких линии.

Напомним

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС назвал ситуацию "серьезной" и имеющей последствия.

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