МАГАТЕ не може змусити рф покинути ЗАЕС, тому цим має зайнятися Китай – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. МАГАТЕ не може впливати на росію та змусити її покинути територію Запорізької атомної електростанції, тому Китай та інші повинні тиснути на москву, заявив в інтерв’ю іноземним журналістам Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент наголосив, що одним з пунктів “формули миру” є ядерна безпека. Ще під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський закликав його витиснути росію з ЗАЕС.
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"Шість блоків, це дуже небезпечно... Що там відбувається, ми до кінця не знаємо. Я говорю з Рафаелем Гроссі (керівником МАГАТЕ - ред.) час від часу. Він каже все, що може, але він не може вплинути на росію щодо виходу терористів і представників пвк з території АЕС. Уявіть собі – 2-4 представники МАГАТЕ, що вони можуть там зробити? Там люди з технікою та зброєю. Всі повинні тиснути. Я зацікавлений, щоб в цьому пункті Китай тиснув, США тиснули, Франція, Німеччина тиснули. Всі держави тиснули, як можуть, без виключень", - пояснив Президент.
Доповнення
26 квітня Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України.
Президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпінь під час розмови обмінялися думками щодо китайського "мирного плану" та української формули миру.