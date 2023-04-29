МАГАТЭ не может заставить рф покинуть ЗАЭС, поэтому этим должен заняться Китай - Зеленский

Детали

Президент подчеркнул, что одним из пунктов “формулы мира” является ядерная безопасность. Еще во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский призвал его вытеснить россию с ЗАЭС.

Цитата

"Шесть блоков, это очень опасно... Что там происходит, мы до конца не знаем. Я говорю с Рафаэлем Гросси (руководителем МАГАТЭ - ред.) время от времени. Он говорит все, что может, но он не может повлиять на россию относительно выхода террористов и представителей ЧВК с территории АЭС. Представьте себе – 2-4 представителя МАГАТЭ, что они могут там сделать? Там люди с техникой и оружием. Все должны давить. Я заинтересован, чтобы в этом пункте Китай давил, США давили, Франция, Германия давили. Все государства давили, как могут, без исключений", - пояснил Президент.

Дополнение

26 апреля Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китая Си Цзиньпинь во время разговора обменялись мнениями о китайском "мирном плане" и украинской формуле мира.