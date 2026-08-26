Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинстві

Мадонна привітала своїх доньок-близнючок Стеллу та Естер із 14-річчям і поділилася рідкісними фотографіями з їхнього дитинства. Співачка опублікувала архівні кадри у соцмережах 24 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на E! News.

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Мадонна удочерила Стеллу та Естер у 2017 році, коли дівчатам було по п’ять років. Вони народилися в Малаві.

У своєму привітанні артистка згадала першу зустріч із близнючками та розповіла про особливий зв’язок, який відчула з ними ще тоді.

"Ви виросли у прекрасних молодих жінок"

Мадонна зазначила, що Стелла та Естер виросли дуже самостійними й характерними дівчатами, назвавши їх "малавійськими королевами".

Співачка також написала, що не може повірити, що близнючкам уже виповнилося 14 років, і побажала їм продовжувати жити у власному "чарівному світі".

Стелла та Естер є двома з шести дітей Мадонни. Крім них, у співачки є донька Лурдес, син Рокко та усиновлені діти Девід і Мерсі.

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