Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинстві
Київ • УНН
Мадонна привітала Стеллу та Естер із 14-річчям і показала рідкісні фото з їхнього дитинства. Дівчат співачка удочерила у 2017 році.
Мадонна привітала своїх доньок-близнючок Стеллу та Естер із 14-річчям і поділилася рідкісними фотографіями з їхнього дитинства. Співачка опублікувала архівні кадри у соцмережах 24 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на E! News.
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Мадонна удочерила Стеллу та Естер у 2017 році, коли дівчатам було по п’ять років. Вони народилися в Малаві.
У своєму привітанні артистка згадала першу зустріч із близнючками та розповіла про особливий зв’язок, який відчула з ними ще тоді.
"Ви виросли у прекрасних молодих жінок"
Мадонна зазначила, що Стелла та Естер виросли дуже самостійними й характерними дівчатами, назвавши їх "малавійськими королевами".
Співачка також написала, що не може повірити, що близнючкам уже виповнилося 14 років, і побажала їм продовжувати жити у власному "чарівному світі".
Стелла та Естер є двома з шести дітей Мадонни. Крім них, у співачки є донька Лурдес, син Рокко та усиновлені діти Девід і Мерсі.
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