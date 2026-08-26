Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детстве
Киев • УНН
Мадонна поздравила Стеллу и Эстер с 14-летием и показала редкие фото из их детства. Девочек певица удочерила в 2017 году.
Мадонна поздравила своих дочерей-близнецов Стеллу и Эстер с 14-летием и поделилась редкими фотографиями из их детства. Певица опубликовала архивные кадры в социальных сетях 24 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на E! News.
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Мадонна удочерила Стеллу и Эстер в 2017 году, когда девочкам было по пять лет. Они родились в Малави.
В своем поздравлении артистка вспомнила первую встречу с близнецами и рассказала об особой связи, которую почувствовала с ними еще тогда.
"Вы выросли в прекрасных молодых женщин"
Мадонна отметила, что Стелла и Эстер выросли очень самостоятельными и своенравными девушками, назвав их "малавийскими королевами".
Певица также написала, что не может поверить, что близнецам уже исполнилось 14 лет, и пожелала им продолжать жить в собственном "волшебном мире".
Стелла и Эстер — двое из шести детей Мадонны. Кроме них, у певицы есть дочь Лурдес, сын Рокко и усыновленные дети Дэвид и Мерси.
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