М.Шульц збирається поборотися за посаду канцлера ФРН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Європарламенту Мартін Шульц, який вважається фаворитом на посаду міністра закордонних справ Німеччини, домагається висунення кандидатом у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомили урядові джерела СДПН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, голова Соціал-демократичної партії Німеччини Зігмар Габріель 15 листопада обговорював з М.Шульцем призначення, на які партія висуне своїх представників після того, як міністр закордонних справ, соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр буде висунутий на посаду президента Німеччині. З.Габріель запропонував М.Шульцу очолити МЗС до виборів в бундестаг, які відбудуться восени 2017 року.
Однак, за даними джерел Frankfurter Allgemeine Zeitung, М.Шульц не так претендує на крісло очільника зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за посаду канцлера і паралельно бореться в Брюсселі за другий термін на посаді голови Європарламенту.
Представники З.Габріеля і М.Шульца вже спростували видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) інформацію і про те, що М.Шульц збирається боротися за посаду канцлера, і про його кандидатуру на пост міністра закордонних справ.
Очікується, що канцлер ФРН Ангела Меркель 20 листопада оголосить про своє рішення, що стосується готовності четвертий раз очолити уряд Німеччини після виборів в 2017 році.