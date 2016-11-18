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М.Шульц збирається поборотися за посаду канцлера ФРН - ЗМІ

М.Шульц збирається поборотися за посаду канцлера ФРН - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7165 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Європарламенту Мартін Шульц, який вважається фаворитом на посаду міністра закордонних справ Німеччини, домагається висунення кандидатом у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомили урядові джерела СДПН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, голова Соціал-демократичної партії Німеччини Зігмар Габріель 15 листопада обговорював з М.Шульцем призначення, на які партія висуне своїх представників після того, як міністр закордонних справ, соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр буде висунутий на посаду президента Німеччині. З.Габріель запропонував М.Шульцу очолити МЗС до виборів в бундестаг, які відбудуться восени 2017 року.

Однак, за даними джерел Frankfurter Allgemeine Zeitung, М.Шульц не так претендує на крісло очільника зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за посаду канцлера і паралельно бореться в Брюсселі за другий термін на посаді голови Європарламенту.

Представники З.Габріеля і М.Шульца вже спростували видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) інформацію і про те, що М.Шульц збирається боротися за посаду канцлера, і про його кандидатуру на пост міністра закордонних справ.

Очікується, що канцлер ФРН Ангела Меркель 20 листопада оголосить про своє рішення, що стосується готовності четвертий раз очолити уряд Німеччини після виборів в 2017 році.

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