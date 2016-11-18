М.Шульц собирается побороться за пост канцлера ФРГ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Европарламента Мартин Шульц, который считается фаворитом на должность министра иностранных дел Германии, будет добивается выдвижения кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщили правительственные источники СДПГ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль 15 ноября обсуждал с М.Шульцем назначение, на которые партия выдвинет своих представителей после того, как министр иностранных дел, социал-демократ Ф.Штайнмайер будет выдвинут на пост президента Германии. З.Габриель предложил М.Шульцу возглавить МИД до выборов в бундестаг, которые состоятся осенью 2017 года.
Однако, по данным источников Frankfurter Allgemeine Zeitung, М.Шульц не так претендует на кресло главы внешнеполитического ведомства, сколько стремится вступить в борьбу за пост канцлера и параллельно борется в Брюсселе за второй срок на посту председателя Европарламента.
Представители З.Габриеля и М.Шульца уже опровергли издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) информацию и о том, что М.Шульц собирается бороться за пост канцлера, и о его кандидатуре на пост министра иностранных дел.
Ожидается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 ноября объявит о своем решении, что касается готовности четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году.