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М.Шульц собирается побороться за пост канцлера ФРГ - СМИ

М.Шульц собирается побороться за пост канцлера ФРГ - СМИ

Киев • УНН

 • 7165 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Европарламента Мартин Шульц, который считается фаворитом на должность министра иностранных дел Германии, будет добивается выдвижения кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщили правительственные источники СДПГ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль 15 ноября обсуждал с М.Шульцем назначение, на которые партия выдвинет своих представителей после того, как министр иностранных дел, социал-демократ Ф.Штайнмайер будет выдвинут на пост президента Германии. З.Габриель предложил М.Шульцу возглавить МИД до выборов в бундестаг, которые состоятся осенью 2017 года.

Однако, по данным источников Frankfurter Allgemeine Zeitung, М.Шульц не так претендует на кресло главы внешнеполитического ведомства, сколько стремится вступить в борьбу за пост канцлера и параллельно борется в Брюсселе за второй срок на посту председателя Европарламента.

Представители З.Габриеля и М.Шульца уже опровергли издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) информацию и о том, что М.Шульц собирается бороться за пост канцлера, и о его кандидатуре на пост министра иностранных дел.

Ожидается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 ноября объявит о своем решении, что касается готовности четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году.

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