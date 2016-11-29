М.Сайдік прибув на зустріч у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спецпредставник ОБСЄ по Україні Мартін Сайдік прибув в мінський "Президент-готель", де проходить зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, РФ і Україна), передає УНН з посиланням на РІА Новости.
М.Сайдік прибув в готель приблизно через годину після того, як міністри закордонних справ РФ, ФРН, Франції та України почали переговори.
Раніше глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан і заступник голови місії Олександр Хуг також прибули в готель, в якому традиційно проходять переговори контактної групи по Україні.
Раніше І.Геращенко повідомила, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін перед початком переговорів у Мінську заявив, що українська делегація ставитиме як першочергові питання безпеки так і гуманітарні.
Також вона додала, що Україна наполягатиме на якнайшвидшому звільненні заручників і ми підніматимемо це питання як ключовий пріоритет.
Крім того, українська сторона підніматиме питання заручників в РФ.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін прибув до Мінська, де сьогодні очікується зустріч міністрів у “нормандському форматі”.
Як повідомляв УНН, зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція та Росія) заплановано 29 листопада у Мінську.
Напередодні голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ наполягатиме на своєму баченні “дорожньої карти”.