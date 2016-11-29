М.Сайдик прибыл на встречу в "нормандском формате"

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 8958 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 15237 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 15624 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 24524 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 59712 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 68782 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 187417 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105556 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131340 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159920 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.7м/с
44%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 104037 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 92242 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 49036 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 89691 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 70722 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 23443 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 59712 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 187417 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 375573 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 372202 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28078 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 49071 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106257 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138101 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 157290 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

М.Сайдик прибыл на встречу в "нормандском формате"

Киев • УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик прибыл в минский "Президент-отель", где проходит встреча глав МИД "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

М.Сайдик прибыл на встречу в "нормандском формате"

М.Сайдик прибыл в отель примерно через час после того, как министры иностранных дел РФ, ФРГ, Франции и Украины начали переговоры.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и заместитель главы миссии Александр Хуг также прибыли в отель, в котором традиционно проходят переговоры контактной группы по Украине.

Ранее И.Геращенко сообщила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед началом переговоров в Минске заявил, что украинская делегация будет ставить как первоочередные вопросы безопасности, так и гуманитарные.

Также она добавила, что Украина будет настаивать на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.

Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Минск, где сегодня ожидается встреча министров в "нормандском формате".

Как сообщал УНН, встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована на 29 ноября в Минске.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет настаивать на своем видении "дорожной карты".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21