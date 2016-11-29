М.Сайдик прибыл на встречу в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик прибыл в минский "Президент-отель", где проходит встреча глав МИД "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
М.Сайдик прибыл в отель примерно через час после того, как министры иностранных дел РФ, ФРГ, Франции и Украины начали переговоры.
Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и заместитель главы миссии Александр Хуг также прибыли в отель, в котором традиционно проходят переговоры контактной группы по Украине.
Ранее И.Геращенко сообщила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед началом переговоров в Минске заявил, что украинская делегация будет ставить как первоочередные вопросы безопасности, так и гуманитарные.
Также она добавила, что Украина будет настаивать на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.
Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Минск, где сегодня ожидается встреча министров в "нормандском формате".
Как сообщал УНН, встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована на 29 ноября в Минске.
Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет настаивать на своем видении "дорожной карты".