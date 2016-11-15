М.Полозов: вирок А.Чийгозу заздалегідь визначений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Адвокат Ахтема Чейгози Микола Полозов повідомив, що вирок його підзахисному суд вже давно визначив. Про це він написав у своєму мікроблозі уTwitter, передає УНН.
"Судді у справі Чийгоза зовсім не приховують обвинувальний ухил в процесі. Очевидно, що і вирок ними заздалегідь визначений", - зазначив М.Полозов.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.