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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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М.Полозов: вирок А.Чийгозу заздалегідь визначений

М.Полозов: вирок А.Чийгозу заздалегідь визначений

Київ • УНН

 • 6327 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Адвокат Ахтема Чейгози Микола Полозов повідомив, що вирок його підзахисному суд вже давно визначив. Про це він написав у своєму мікроблозі уTwitter, передає УНН.

"Судді у справі Чийгоза зовсім не приховують обвинувальний ухил в процесі. Очевидно, що і вирок ними заздалегідь визначений", - зазначив М.Полозов.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.

Українські Національні Новини

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