Н.Полозов: приговор А.Чийгозу заранее определен

"Судьи по делу Чийгоза совсем не скрывают обвинительный уклон в процессе. Очевидно, что и приговор ними заранее определен", - отметил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

По делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний о подсудимом.