М.Полозов: нові свідки у справі А.Чийгоза не змогли дати свідчення проти обвинуваченого

"Першим свідком обвинувачення у цей день був викликаний Асанов Марлен. Під ча подій 26 лютого 2014 працював на посаді інспектора патрульної служби ГУ МВС АРК України по місту Сімферополь. За його свідченнями, зранку 26 лютого в батальйоні був проведений інструктаж і оголошено особовому складу про необхідність забезпечення в цей день охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Далі підрозділ було вивезено на вул. Горького, де був проведений повторний інструктаж вже керівниками з міського управління. Співробітники були в формі, без зброї. З спецзасобів були гумові палиці і наручники. Після цього свідка і ще 10 осіб направили в резерв в будівлю Верховної Ради АРК, куди приблизно о 10 годині ранку вони пройшли через будівлю міської адміністрації з боку вул. Горького", - написав він.

За словами свідка, після 15 години він почув у правій частині будівлі шум, звук розбитого скла, коли він вийшов в коридор за гардеробом, то побачив, що співробітники інших підрозділів споруджують барикади. У вестибюль увійшло близько 10 осіб, вони тримали в руках палиці і вигукували гасла "Слава Україні".

"Агресії до присутніх у вестибюлі співробітників апарату Верховної Ради, співробітникам міліції не виявляли. Проникнути в сесійний зал, кабінети депутатів, співробітників Верховної Ради не намагалися. Через 2-3 хвилини до них спустився депутат Чубаров і через деякий час вони разом з Чубаровим покинули будівлю через головний вхід. Ахтема Чийгоза свідок не знає, його в той день не бачив, про дії Чийгоза йому нічого не відомо", - написав адвокат.

Інший допитаний свідок Микола Бружа 23 лютого записався в "народне ополчення" в роту №14. 26 лютого вранці свідок перебував в своєму магазині з продажу автозапчастин і хтось йому повідомив, що будівлі Верховної Ради АРК проходить мітинг на підтримку уряду АРК.

"Свідок Бружа закрив магазин і поїхав в центр. Коли він прибув до Верховної Ради, то побачив, що там зібралися дві групи мітингувальників. Одна група була з "проукраїнськими" поглядами, інша з "проросійськими". Він приєднався до "проросійської" частини мітингувальників…Бачив виступ Чубарова і Аксьонова. Потім, коли почалася тиснява він встиг вийти назовні. Ахтема Чийгоза свідок не знає, його в цей день не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг", - зазначив адвокат.

М.Полозов також додав, що більше свідків сьогодні не з'явилося, тому наступне судове засідання відбудеться завтра о 9.30.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.