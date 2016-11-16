М.Полозов: нові свідки у справі А.Чийгоза не змогли дати свідчення проти обвинуваченого

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19995 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 38697 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64650 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135691 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199005 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190436 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211238 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196827 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152181 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122970 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34177 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74523 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 53129 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31513 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478055 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315497 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377848 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489577 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122970 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183233 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126074 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160993 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184180 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

М.Полозов: нові свідки у справі А.Чийгоза не змогли дати свідчення проти обвинуваченого

М.Полозов: нові свідки у справі А.Чийгоза не змогли дати свідчення проти обвинуваченого

Київ • УНН

 • 7993 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чергові два свідки у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза сьогодні на судовому засіданні так і не змогли щось повідомити про обвинуваченого. Про це на своєму Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Першим свідком обвинувачення у цей день був викликаний Асанов Марлен. Під ча подій 26 лютого 2014 працював на посаді інспектора патрульної служби ГУ МВС АРК України по місту Сімферополь. За його свідченнями, зранку 26 лютого в батальйоні був проведений інструктаж і оголошено особовому складу про необхідність забезпечення в цей день охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Далі підрозділ було вивезено на вул. Горького, де був проведений повторний інструктаж вже керівниками з міського управління. Співробітники були в формі, без зброї. З спецзасобів були гумові палиці і наручники. Після цього свідка і ще 10 осіб направили в резерв в будівлю Верховної Ради АРК, куди приблизно о 10 годині ранку вони пройшли через будівлю міської адміністрації з боку вул. Горького", - написав він.

За словами свідка, після 15 години він почув у правій частині будівлі шум, звук розбитого скла, коли він вийшов в коридор за гардеробом, то побачив, що співробітники інших підрозділів споруджують барикади. У вестибюль увійшло близько 10 осіб, вони тримали в руках палиці і вигукували гасла "Слава Україні".

"Агресії до присутніх у вестибюлі співробітників апарату Верховної Ради, співробітникам міліції не виявляли. Проникнути в сесійний зал, кабінети депутатів, співробітників Верховної Ради не намагалися. Через 2-3 хвилини до них спустився депутат Чубаров і через деякий час вони разом з Чубаровим покинули будівлю через головний вхід. Ахтема Чийгоза свідок не знає, його в той день не бачив, про дії Чийгоза йому нічого не відомо", - написав адвокат.

Інший допитаний свідок Микола Бружа 23 лютого записався в "народне ополчення" в роту №14. 26 лютого вранці свідок перебував в своєму магазині з продажу автозапчастин і хтось йому повідомив, що будівлі Верховної Ради АРК проходить мітинг на підтримку уряду АРК. 

"Свідок Бружа закрив магазин і поїхав в центр. Коли він прибув до Верховної Ради, то побачив, що там зібралися дві групи мітингувальників. Одна група була з "проукраїнськими" поглядами, інша з "проросійськими". Він приєднався до "проросійської" частини мітингувальників…Бачив виступ Чубарова і Аксьонова. Потім, коли почалася тиснява він встиг вийти назовні. Ахтема Чийгоза свідок не знає, його в цей день не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг", - зазначив адвокат.

М.Полозов також додав, що більше свідків сьогодні не з'явилося, тому наступне судове засідання відбудеться завтра о 9.30.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59