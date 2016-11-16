Н.Полозов: новые свидетели по делу А.Чийгоза не смогли дать показания против обвиняемого

"Первым свидетелем обвинения в этот день был вызван Асанов Марлен. Во время событий 26 февраля 2014 года работал в должности инспектора патрульной службы ГУ МВД АРК Украины по городу Симферополь. По его сведениям, утром 26 февраля в батальоне был проведен инструктаж и объявлено личному составу о необходимости обеспечение в этот день охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Далее подразделение было вывезено на ул. Горького, где был проведен повторный инструктаж уже руководителями из городского управления. Сотрудники были в форме, без оружия. Из спецсредств были резиновые палки и наручники. После этого свидетеля и еще 10 человек направили в резерв в здание Верховной Рады АРК, куда примерно в 10:00 утра они прошли через здание городской администрации со стороны ул. Горького ", - написал он.

По словам свидетеля, после 15 часов он услышал в правой части здания шум, звук разбитого стекла, когда он вышел в коридор за гардеробом, то увидел, что сотрудники других подразделений сооружают баррикады. В вестибюль вошло около 10 человек, они держали в руках палки и выкрикивали лозунги "Слава Украине".

"Агрессии к присутствующим в вестибюле сотрудникам аппарата Верховной Рады, сотрудникам милиции не проявляли. Проникнуть в сессионный зал, кабинеты депутатов, сотрудников Верховной Рады не пытались. Через 2-3 минуты к ним спустился депутат Чубаров и через некоторое время они вместе с Чубаровым покинули здание через главный вход. Ахтема Чийгоза свидетель не знает, его в тот день не видел, о действиях Чийгоза ему ничего не известно ", - написал адвокат.

Другой допрошенный свидетель Николай Бружа 23 февраля записался в "народное ополчение" в роту №14. 26 февраля утром свидетель находился в своем магазине по продаже автозапчастей и кто-то ему сообщил, что у здания Верховной Рады АРК проходит митинг в поддержку правительства АРК.

"Свидетель Бружа закрыл магазин и поехал в центр. Когда он прибыл в Верховную Раду, то увидел, что там собрались две группы митингующих. Одна группа была из" проукраинскими "взглядами, другая с" пророссийскими ". Он присоединился к" пророссийской "части митингующих ... видел выступление Чубарова и Аксенова. Затем, когда началась давка он успел выйти наружу. Ахтема Чийгоза свидетель не знает, его в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не смог ", - отметил адвокат.

Н.Полозов также добавил, что больше свидетелей сегодня не появилось, поэтому следующее судебное заседание состоится завтра в 9.30.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014года.

По делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний о подсудимом.