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М.Мартиненко заявив, що не має 300 млн грн на заставу

М.Мартиненко заявив, що не має 300 млн грн на заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що не збирається тікати і не буде платити заставу в разі, якщо суд її визначить. Про це він заявив журналістам під час перерви у судовому засіданні, передає кореспондент УНН.

“Дійсно це смішно вважати, що я кудись дінусь чи втечу”, — сказав М.Мартиненко.

Він уточнив, що його закордонний паспорт на роботі, а паспорт громадянина вдома.

Також він повідомив, що зараз під конвоєм його відвезуть в ізолятор тимчасового утримання.

“Я сприйму будь яке рішення суду, навіть у тому складі, який є сьогодні”, — заявив він.

Він зазначив що суми застави в 300 млн грн. у нього немає.

“А навіть якби й були б, я їх не платив би”, — додав екс-нардеп.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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