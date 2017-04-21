Н.Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн на залог

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что не собирается бежать и не будет платить залог в случае если суд его определит. Об этом он заявил журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает корреспондент УНН.