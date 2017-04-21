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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87452 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144548 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112319 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113798 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110810 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Н.Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн на залог

Н.Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн на залог

Киев  •  УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что не собирается бежать и не будет платить залог в случае если суд его определит. Об этом он заявил журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает корреспондент УНН.

“Действительно это смешно считать, что я куда-то денусь или сбегу”, — сказал Н.Мартыненко.

Он уточнил, что его загранпаспорт на работе, а паспорт гражданина дома.

Также он сообщил, что сейчас под конвоем его отвезут в изолятор временного содержания.

“Я приму любое решение суда, даже в том составе, который есть сегодня”, — заявил он.

Он отметил, что суммы залога в 300 млн грн. у него нет.

“А даже если бы и были, я их не платил бы”, — добавил экс-нардеп.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .

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