Н.Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн на залог
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что не собирается бежать и не будет платить залог в случае если суд его определит. Об этом он заявил журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает корреспондент УНН.
“Действительно это смешно считать, что я куда-то денусь или сбегу”, — сказал Н.Мартыненко.
Он уточнил, что его загранпаспорт на работе, а паспорт гражданина дома.
Также он сообщил, что сейчас под конвоем его отвезут в изолятор временного содержания.
“Я приму любое решение суда, даже в том составе, который есть сегодня”, — заявил он.
Он отметил, что суммы залога в 300 млн грн. у него нет.
“А даже если бы и были, я их не платил бы”, — добавил экс-нардеп.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .