М.Ле Пен пообіцяла видворити з Франції усіх засуджених іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Праворадикальна кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла видворити з країни усіх іноземців, засуджених за злочини та правопорушення, передає УНН з посиланням на DW.
М.Ле Пен пообіцяла своїм виборцям, що захистить країну від ісламського фундаменталізму та глобалізації, якщо вона переможе на виборах.
“Що стоїть на кону на цих виборах (...) це — чи може Франція й досі бути вільною нацією. Поділ більше не між лівими і правими, а між патріотами та глобалістами”, — заявила М.Ле Пен.
Кандидатка пообіцяла видворити з країни усіх іноземців, засуджених за злочини та правопорушення та назвала ісламський фундаменталізм та економічну глобалізацію двома формами тоталітаризму.
“Ці дві ідеології хочуть поставити Францію на коліна”, — зазначила вона та додала, що носіння мусульманських жіночих головних уборів, які закривають обличчя, а також молитви на вулицях є неприйнятними культурними небезпеками.
Як повідомляв УНН, лідер партії “Народний фронт”, кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен в програмі своєї передвиборної кампанії позначила пріоритетність виведення країни з НАТО та посилення власних збройних сил.