М.Ле Пен пообещала выдворить из Франции всех осужденных иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Праворадикальный кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения, передает УНН со ссылкой на DW.
М.Ле Пен пообещала своим избирателям, что защитит страну от исламского фундаментализма и глобализации, если она победит на выборах.
"Что стоит на кону на этих выборах (...) это - может ли Франция до сих пор быть свободной нацией. Разделение больше не между левыми и правыми, а между патриотами и глобалистами", - заявила М.Ле Пен.
Кандидат пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения и назвала исламский фундаментализм и экономическую глобализацию двумя формами тоталитаризма.
"Эти две идеологии хотят поставить Францию на колени", - отметила она и добавила, что ношение мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо, а также молитвы на улицах являются неприемлемы культурными опасностями.
Как сообщал УНН, лидер партии "Народный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в программе своей предвыборной кампании обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.