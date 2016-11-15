М.Джемілєв прокоментував різкі заяви Д.Трампа щодо Криму

"Трамп заявляв про те, що нібито він чув, що в Криму був референдум, і що жителі Криму, нібито самі захотіли бути під окупацією, але, я думаю, це через непоінформованість пана Трампа. Думаю, що його оточення проінформує його. Республіканська партія завжди підтримувала Україну більше, ніж демократична, тому особливого песимізму у нас немає", - зазначив М.Джемілєв.

Нагадаємо, В.Путін та Д.Трамп не обговорювали питання визнання Криму.