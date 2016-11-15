М.Джемілєв прокоментував різкі заяви Д.Трампа щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що різкі висловлювання новообраного президента США Дональда Трампа щодо Криму пов’язані з тим, що він недостатньо поінформований про ситуацію в Криму. Про це він сказав під час інтерв’ю виданню “Голос Америки”, передає УНН.
"Трамп заявляв про те, що нібито він чув, що в Криму був референдум, і що жителі Криму, нібито самі захотіли бути під окупацією, але, я думаю, це через непоінформованість пана Трампа. Думаю, що його оточення проінформує його. Республіканська партія завжди підтримувала Україну більше, ніж демократична, тому особливого песимізму у нас немає", - зазначив М.Джемілєв.
Нагадаємо, В.Путін та Д.Трамп не обговорювали питання визнання Криму.