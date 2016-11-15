М.Джемилев прокомментировал резкие заявления Д.Трамп по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что резкие высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа по Крыму связаны с тем, что он недостаточно информирован о ситуации в Крыму. Об этом он сказал во время интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.
"Трамп заявлял о том, что якобы он слышал, что в Крыму был референдум, и жители Крыма, якобы сами захотели быть под оккупацией, но, я думаю, это из-за неосведомленности господина Трампа. Думаю, что его окружение проинформирует его. Республиканская партия всегда поддерживала Украину больше, чем демократическая, поэтому особого пессимизма у нас нет ", - отметил М.Джемилев.
Напомним, В.Путин и Д.Трамп не обсуждали вопрос признания Крыма .