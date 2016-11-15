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15 марта, 19:03 • 109838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151529 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128257 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121464 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107411 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102731 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97915 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Джемилев прокомментировал резкие заявления Д.Трамп по Крыму

М.Джемилев прокомментировал резкие заявления Д.Трамп по Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что резкие высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа по Крыму связаны с тем, что он недостаточно информирован о ситуации в Крыму. Об этом он сказал во время интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.

"Трамп заявлял о том, что якобы он слышал, что в Крыму был референдум, и жители Крыма, якобы сами захотели быть под оккупацией, но, я думаю, это из-за неосведомленности господина Трампа. Думаю, что его окружение проинформирует его. Республиканская партия всегда поддерживала Украину больше, чем демократическая, поэтому особого пессимизма у нас нет ", - отметил М.Джемилев.

Напомним, В.Путин и Д.Трамп не обсуждали вопрос признания Крыма .

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