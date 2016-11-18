Людство проживе ще тисячу років – учений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Людству залишилося існувати близько тисячі років. Про це під час виступу в Оксфордському університеті заявив відомий британський фізик Стівен Хокінг, передає УНН з посиланням на CNN.
Учений, який вже багато років прикутий до інвалідного візка, заявив, що людство проживе ще одну тисячу років, а його загибель спровокують зміна клімату, ядерна зброя та роботи.
Раніше УНН повідомляв, що С.Хокінг закликав колонізувати інші планети, аби врятувати людство.