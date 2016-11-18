Человечество проживет тысячу лет - ученый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Человечеству осталось существовать около тысячи лет. Об этом во время выступления в Оксфордском университете заявил известный британский физик Стивен Хокинг, передает УНН со ссылкой на CNN.
Ученый, который уже много лет прикован к инвалидной коляске, заявил, что человечество проживет еще одну тысячу лет, а его гибель спровоцируют изменения климата, ядерное оружие и роботы.
Ранее УНН сообщал, что С.Хокинг призвал колонизировать другие планеты, чтобы спасти человечество.