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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Люди знову почали збиратися у центрі Києва

Люди знову почали збиратися у центрі Києва

Київ • УНН

 • 17491 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У центрі Києва, де вже декілька днів проходять масові акції, знову почали збиратися люди, передає кореспондент УНН.

Наразі в районі готелю "Дніпро" зібралося вже декілька сотень людей.

Безпек забезпечують правоохоронці - поліція і Нацгвардія. Рух транспорту на вулиці Хрещатик перекрито.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Як повідомляв УНН, у День Гідності та Свободи в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.

Українські Національні Новини

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