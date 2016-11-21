Люди знову почали збиратися у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У центрі Києва, де вже декілька днів проходять масові акції, знову почали збиратися люди, передає кореспондент УНН.
Наразі в районі готелю "Дніпро" зібралося вже декілька сотень людей.
Безпек забезпечують правоохоронці - поліція і Нацгвардія. Рух транспорту на вулиці Хрещатик перекрито.
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.
Як повідомляв УНН, у День Гідності та Свободи в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.