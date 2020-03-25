Українців, що прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Близько 30 людей, які прибули з країн Балтії до Дніпра у вівторок, 24 березня, відправили на обсервацію. Упродовж кількох годин люди відмовлялися виходити з автобуса й селитись в одному із закладів на території Дніпра. Про це виданню Радіо Свобода розповіла одна з прибулих Олена Довбань, передає УНН.
За словами дівчини, приїжджих централізовано привезли з Києва до Дніпра, де в 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах області, відпустили, дніпрян же, не поінформувавши, вирішили відвезти на обсервацію.
“Ніхто не знав, що відбувається. Нас привезли зранку, сказали: вас оглянуть і відпустять додому. Частину людей справді відпустили, а нам сказали сідати до автобуса, мовляв, вас порозвозять додому, а повезли на обсервацію. Хоча ми теж кілька документів підписали про згоду на самоізоляцію. Я сиділа в кінці автобуса, було мало повітря і через кілька годин ми були вже згодні на все. Ми добираємось до Дніпра з вечора 22 березня”, — розповіла дівчина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців із поїзда Київ-Рига не випускали три години: виявлено 5 підозр на коронавірус
Раніше з Києва до Дніпра централізовано доправили 55 людей, які приїхали потягом із Риги. За інформацією з пресслужби обласної ради, серед них були жителі Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей, а також двоє жителів Авдіївки Донецької області.
“У всіх взяли аналізи на коронавірус. Результати очікують упродовж доби”, — пише видання.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.