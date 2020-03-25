Українців, що прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію у Дніпрі

КИЇВ. 25 березня. УНН. Близько 30 людей, які прибули з країн Балтії до Дніпра у вівторок, 24 березня, відправили на обсервацію. Упродовж кількох годин люди відмовлялися виходити з автобуса й селитись в одному із закладів на території Дніпра. Про це виданню Радіо Свобода розповіла одна з прибулих Олена Довбань, передає УНН.