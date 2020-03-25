Украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

По словам девушки, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не поставив в известность, решили отвезти на обсервацию.

“Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас порозвозять домой, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали согласие на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта”, — рассказала девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев с поезда Киев-Рига не выпускали 3 часа: выявлено 5 подозрений на коронавирус

Ранее из Киева в Днепр централизованно доставили 55 человек, которые приехали поездом из Риги. По информации из пресс-службы областного совета, среди них были жители Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также двое жителей Авдеевки Донецкой области.

“У всех взяли анализы на коронавирус. Результаты ожидают в течение суток”, — пишет издание.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.