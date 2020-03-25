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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64480 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Киев  •  УНН

 • 14631 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Около 30 человек, прибывших из стран Балтии в Днепр во вторник, 24 марта, отправили на обсервацию. В течение нескольких часов люди отказывались выходить из автобуса и селиться в одном из заведений на территории Днепра. Об этом изданию Радио Свобода рассказала одна из прибывших Елена Довбань, передает УНН.

По словам девушки, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не поставив в известность, решили отвезти на обсервацию.

“Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас порозвозять домой, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали согласие на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта”, — рассказала девушка.

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Ранее из Киева в Днепр централизованно доставили 55 человек, которые приехали поездом из Риги. По информации из пресс-службы областного совета, среди них были жители Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также двое жителей Авдеевки Донецкой области.

“У всех взяли анализы на коронавирус. Результаты ожидают в течение суток”, — пишет издание.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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