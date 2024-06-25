Литовський виробник безпілотників представив дрон, випробуваний в Україні
Київ • УНН
Литовський виробник безпілотників Granta Autonomy представив на Паризькій виставці озброєнь свої стійкі до перешкод розвідувальні БПЛА Hornet XR, які співробітники компанії тестували на передовій в Україні.
Литовський виробник дронів Granta Autonomy представив на збройовій виставці в Парижі розвідувальні БПЛА Hornet XR, особисто випробувані співробітниками компанії на фронті в Україні. Про це повідомив блогер Ігаль Левін, передає УНН.
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Зазначається, що минулого року представники Granta Autonomy провели досить багато часу в Україні, тестуючи та покращуючи канали передачі даних своїх безпілотників. Завдяки цьому розробникам вдалося створити повністю стійку до перешкод систему.
Директор компанії наголосив, що його фахівці запускали дрон прямо над російськими військами, і не помітили впливу засобів радіоелектронної боротьби на апарат.
Дрон Hornet XR створений з урахуванням відгуків про попередні системи, безшумний і майже непомітний у повітрі. Його розмах крил становить 1,6 метра, довжина – 0,84 метра, а маса 2,9 кілограма. Дрон має дальність передачі не менше 30 кілометрів.
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