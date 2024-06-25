Литовский производитель беспилотников представил дрон, испытанный в Украине

Литовский производитель дронов Granta Autonomy представил на оружейной выставке в Париже разведывательные БПЛА Hornet XR, лично испытанные сотрудниками компании на фронте в Украине. Об этом сообщил блогер Игаль Левин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в прошлом году представители Granta Autonomy провели достаточно много времени в Украине, тестируя и улучшая каналы передачи данных своих беспилотников. Благодаря этому разработчикам удалось создать полностью устойчивую к помехам систему.

Директор компании подчеркнул, что его специалисты запускали дрон прямо над российскими войсками, и не заметили влияния средств радиоэлектронной борьбы на аппарат.

Дрон Hornet XR создан с учетом отзывов о предыдущих системах, бесшумен и почти незаметен в воздухе. Его размах крыльев составляет 1,6 метра, длина - 0,84 метра, а масса 2,9 килограмма. Дрон имеет дальность передачи не менее 30 километров.

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