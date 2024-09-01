Лисогор повідомив, де росіяни концентрували атакуючі зусилля на Луганщині

Атакуючі зусилля росіяни концентрували поблизу Греківки, Невського, Твердохлібового та у Серебрянському лісі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

По Невському та Макіївці загарбники спрямували артилерію та 94 БпЛА. По Сергіївці вони вдарили з гелікоптерів Ка-52 некерованими авіаційними ракетами. Атакуючі зусилля росіяни концентрували поблизу Греківки, Невського, Твердохлібового та у Серебрянському лісі,

Окрім того, він повідомив, що поступово люди, які проживають у прифронтових селах, погоджуються виїхати.

Не всі одразу, але приймають рішення не наражати себе на ще більшу небезпеку. Ми щодня готові допомогти з транспортом та вирішити актуальні для луганчан першочергові питання після евакуації. В останній день літа з Невського до сусіднього регіону перевезли 54-річну жінку. Тимчасовим житлом вона забезпечена. Красноріченська військова адміністрація підтримує із нею зв’язок,