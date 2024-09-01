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Лисогор повідомив, де росіяни концентрували атакуючі зусилля на Луганщині

Лисогор повідомив, де росіяни концентрували атакуючі зусилля на Луганщині

Київ • УНН

 • 28766 перегляди

Голова Луганської ОВА повідомив про концентрацію атак рф поблизу Греківки, Невського, Твердохлібового та у Серебрянському лісі. Також він розповів про евакуацію жителів прифронтових сіл та ситуацію на окупованих територіях.

Атакуючі зусилля росіяни концентрували поблизу Греківки, Невського, Твердохлібового та у Серебрянському лісі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

По Невському та Макіївці загарбники спрямували артилерію та 94 БпЛА. По Сергіївці вони вдарили з гелікоптерів Ка-52 некерованими авіаційними ракетами. Атакуючі зусилля росіяни концентрували поблизу Греківки, Невського, Твердохлібового та у Серебрянському лісі,

- написав Лисогор.

Окрім того, він повідомив, що поступово люди, які проживають у прифронтових селах, погоджуються виїхати.

Не всі одразу, але приймають рішення не наражати себе на ще більшу небезпеку. Ми щодня готові допомогти з транспортом та вирішити актуальні для луганчан першочергові питання після евакуації. В останній день літа з Невського до сусіднього регіону перевезли 54-річну жінку. Тимчасовим житлом вона забезпечена. Красноріченська військова адміністрація підтримує із нею зв’язок,

- повідомив Лисогор.

За його словами, окупаційним органам влади на місцях надали чітку вказівку – не сприяти бойовикам так званої "лнр" у наданні статусу ветерана.

У багатьох випадках відповідні документи, починаючи від 2014 року, або не були заведені зовсім, або, як відповідають у військкоматах, "не збереглися". Непоодинокі скарги зафіксовано у Лутугиному та Антрациті – захоплених 10 років тому містах. При поверненні з війни росія лише обіцяє соціальні гарантії, але більшості луганчан не надає їх,

- розповів Лисогор.

Також він повідомив, що за останні два роки у Сєвєродонецьку місцеві колаборанти неодноразово уводили людей в оману можливим запуском хімічного об’єднання "Азот".

Обіцяли навіть якогось інвестора, який з рф так і не приїхав. За цей час ситуація з мертвої точки не зрушила. Відновити хочуть лише роботу цеху нейтралізації та очищення промислових стоків, який у мирний час обслуговував міську каналізаційну мережу. Про виробництво хімічної продукції мова не йде

- написав Лисогор.

Доповнення

Генштаб повідомляв сьогодні, 1 вересня, що на Лиманському напрямку українські військові відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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