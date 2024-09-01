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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лысогор сообщил, где россияне концентрировали атакующие усилия на Луганщине

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 08:28  •  1882 просмотра

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Председатель Луганской ОГА сообщил о концентрации атак рф вблизи Грековки, Невского, Твердохлебово и в Серебрянском лесу. Также он рассказал об эвакуации жителей прифронтовых сел и ситуации на оккупированных территориях.

Атакующие усилия россияне концентрировали вблизи Грековки, Невского, Твердохлебово и в Серебрянском лесу. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

По Невскому и Макеевке захватчики направили артиллерию и 94 БпЛА. По Сергеевке они ударили с вертолетов Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами. Атакующие усилия россияне концентрировали вблизи Грековки, Невского, Твердохлебово и в Серебрянском лесу,

- написал Лисогор.

Кроме того, он сообщил, что постепенно люди, проживающие в прифронтовых селах, соглашаются уехать.

Не все сразу, но принимают решение не подвергать себя еще большей опасности. Мы ежедневно готовы помочь с транспортом и решить актуальные для луганчан первоочередные вопросы после эвакуации. В последний день лета из Невского в соседний регион перевезли 54-летнюю женщину. Временным жильем она обеспечена. Краснореченская военная администрация поддерживает с ней связь,

- сообщил Лисогор.

По его словам, оккупационным органам власти на местах дали четкое указание - не способствовать боевикам так называемой «лнр» в предоставлении статуса ветерана.

Во многих случаях соответствующие документы, начиная с 2014 года, или не были заведены совсем, или, как отвечают в военкоматах, «не сохранились». Неединичные жалобы зафиксированы в Лутугино и Антраците - захваченных 10 лет назад городах. При возвращении с войны россия только обещает социальные гарантии, но большинству луганчан не предоставляет их,

- рассказал Лысогор.

Также он сообщил, что за последние два года в Северодонецке местные коллаборационисты неоднократно вводили людей в заблуждение возможным запуском химического объединения «Азот».

Обещали даже какого-то инвестора, который из рф так и не приехал. За это время ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Восстановить хотят только работу цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков, который в мирное время обслуживал городскую канализационную сеть. О производстве химической продукции речь не идет

- написал Лисогор.

Дополнение

Генштаб сообщал сегодня, 1 сентября, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 18 атак захватчиков в районах девяти различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебово и Невского.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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