Львівська область скасовує дистанційку для початкової школи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Львівська область скасовує дистанційне навчання для учнів 1-4 класів. Про це інформує УНН, з посиланням на сайт обласної одміністрації Львова.
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"Отож, з 7 лютого навчання учнів з 1-4 класах відбуватиметься в очному режимі. Однак у разі, коли хворіє на COVID-19 або перебуває на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 більш як 50 % здобувачів освіти та персоналу, заклад освіти переходить на дистанційну форму", - йдеться у повідомленні.
Учні 5-11 класів ще перебуватимуть на навчанні вдома. Йдеться лише про Львів, Червоноград, Стрий та Дрогобич. Саме у цих містах найвищий рівень захворюваності на ковід, а також через велику кількість населення та скупчення дітей у класах.
Нова хвиля «омікрон» спричинила багато випадків захворюваності саме серед дітей. Однак, як наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, наразі рівень їх госпіталізації зменшився – від 10 до 20 дітей за добу.
Додамо
На відмінно від Львова, у столиці антирекорд за добу понад 2800 хворих на COVID-19.