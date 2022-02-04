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Львівська область скасовує дистанційку для початкової школи

Львівська область скасовує дистанційку для початкової школи

Київ • УНН

 • 18016 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Львівська область скасовує дистанційне навчання для учнів 1-4 класів. Про це інформує УНН, з посиланням на сайт обласної одміністрації Львова.

Цитата

"Отож, з 7 лютого навчання учнів з 1-4 класах відбуватиметься в очному режимі. Однак у разі, коли хворіє на COVID-19 або перебуває на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 більш як 50 % здобувачів освіти та персоналу, заклад освіти переходить на дистанційну форму", - йдеться у повідомленні. 

Учні 5-11 класів ще перебуватимуть на навчанні вдома. Йдеться лише про Львів, Червоноград, Стрий та Дрогобич. Саме у цих містах найвищий рівень захворюваності на ковід, а також через велику кількість населення та скупчення дітей у класах.

Нова хвиля «омікрон» спричинила багато випадків захворюваності саме серед дітей. Однак, як наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, наразі рівень їх госпіталізації зменшився – від 10 до 20 дітей за добу.

Додамо

На відмінно від Львова, у столиці антирекорд за добу понад 2800 хворих на COVID-19.

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