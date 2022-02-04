Львовская область отменяет дистанционку для начальной школы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Львовская область отменяет дистанционное обучение для учеников 1-4 классов. Об этом информирует УНН, со ссылкой на сайт областной одминистрации Львова.
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"Итак, с 7 февраля обучение учащихся с 1 по 4 классах будет проходить в очном режиме. Однако в случае, когда болеет COVID-19 или находится на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 более 50 % соискателей образования и кадров, учреждение образования переходит на дистанционную форму", - говорится в сообщении.
Ученики 5-11 классов еще будут находиться на учёбе дома. Речь идет только о Львове, Червонограде, Стрый и Дрогобыче. Именно в этих городах самый высокий уровень заболеваемости ковидом, а также из-за большого количества населения и скопления детей в классах.
Новая волна "омикрон" вызвала много случаев заболеваемости именно среди детей. Однако, как отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, сейчас уровень их госпитализации уменьшился-от 10 до 20 детей в сутки.
Добавим
В отличие от Львова, в столице антирекорд в сутки более 2800 больных COVID-19.