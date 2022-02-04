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15 марта, 19:03 • 103319 просмотра

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Львовская область отменяет дистанционку для начальной школы

Киев • УНН

 • 18015 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Львовская область отменяет дистанционное обучение для учеников 1-4 классов. Об этом информирует УНН, со ссылкой на сайт областной одминистрации Львова.

Цитата

"Итак, с 7 февраля обучение учащихся с 1 по 4 классах будет проходить в очном режиме. Однако в случае, когда болеет COVID-19 или находится на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 более 50 % соискателей образования и кадров, учреждение образования переходит на дистанционную форму", - говорится в сообщении.

Ученики 5-11 классов еще будут находиться на учёбе дома. Речь идет только о Львове, Червонограде, Стрый и Дрогобыче. Именно в этих городах самый высокий уровень заболеваемости ковидом, а также из-за большого количества населения и скопления детей в классах.

Новая волна "омикрон" вызвала много случаев заболеваемости именно среди детей. Однако, как отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, сейчас уровень их госпитализации уменьшился-от 10 до 20 детей в сутки.

Добавим

В отличие от Львова, в столице антирекорд в сутки более 2800 больных COVID-19.

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