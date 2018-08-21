Луценко зустрінеться з американським спеціалістом щодо протидії впливу РФ на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує зустрітися з американським спеціалістом з технічної протидії впливу на вибори з боку Російської Федерації. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Через деякий час я маю зустріч з американським спеціалістом з технічної протидії російському впливу на їхні вибори, який проводить в Україні цикл зустрічей і навіть тренінгів. Я із задоволенням прийняв запрошення поспілкуватися з цим спеціалістом. Безумовно, це більше частина Служби безпеки України, в силу того, що ми проводимо процесуальне керівництво, мені буде не зайвим ознайомитися з досвідом американських колег”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні у протидії втручання в президентські та парламентські вибори.