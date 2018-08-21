Луценко встретится с американским специалистом по противодействию вмешательству РФ в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует встретиться с американским специалистом по техническому противодействию влиянию на выборы со стороны Российской Федерации. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
“Через некоторое время я встречаюсь с американским специалистом по техническому противодействию российскому влиянию на их выборы, который проводит в Украине цикл встреч и даже тренингов. Я с удовольствием принял приглашение пообщаться с этим специалистом. Безусловно, это больше часть Службы безопасности Украины, в силу того, что мы проводим процессуальное руководство, мне будет не лишним ознакомиться с опытом американских коллег”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в противодействии вмешательству в президентские и парламентские выборы.