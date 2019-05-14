Луценко попросив публічне вибачення перед адвокатом Трампа

ukru
22 березня, 17:51 • 50823 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102282 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 87790 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 89159 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69616 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97539 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149598 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167160 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154255 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241598 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
72 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 58039 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 36302 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 24121 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 29663 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 23463 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158627 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241599 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205895 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190931 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49316 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45792 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63028 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40704 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75414 перегляди
Актуальне
Луценко попросив публічне вибачення перед адвокатом Трампа

Луценко попросив публічне вибачення перед адвокатом Трампа

Київ • УНН

 • 16609 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу у Києві вибачився за слова нардепа Сергія Лещенка щодо особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані і заявив, що скасування його візиту до України було "не звичайним", передає кореспондент УНН.

"Пан Джуліані зі мною зустрічався декілька раз, ми зідзвонювались. У понеділок я прокинувся від новини, яка весь світ так стурбувала – скасування його візиту. Він мені зателефонував. Чесно кажучи, вперше у своєму житті я за 20 хвилин не зміг вклинитись у монолог. Пан Джуліані був дуже ображений. Він декілька разів сказав, що це питання не Джуліані і Лещенка, не Джуліані і ще когось, а питання України і США", - наголосив Генпрокурор.

Він заявив, що Джуліані для більшості українців є легендарним мером Нью-Йорка, легендарним генеральним прокурором і дуже близьким соратником президента США Дональда Трампа. Його візит в Україну завжди є бажаною подією.

"Заяви окремо взятого громадянина Лещенка є його особистим ставленням, яке не може впливати на наші міждержавні стосунки. Я б хотів принести вибачення пану Джуліані за ті оцінки, які дає пан Лещенко публічно, а особливо непублічно по відношенню до пана Джуліані. Не йому мірятись статусом з Джуліані. Дуже розраховую, що пан Джуліані скорим часом буде в Україні і буде зустрічатися з тими посадовими особами, з ким вважає за потрібне… Стосовно причин скасування візиту - я не уповноважений розголошувати їх до кінця, але йдеться не про звичайне скасування візиту з боку одного з юристів США. Це дуже важлива подія", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор заявив, що не виключає, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру.

Нагадаємо, що нардеп Сергій Лещенко оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, у якій фігурувало ім'я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Раніше УНН повідомляв, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані — планує поїздку в Україну, прагнучи підштовхнути нову владу в Києві до просування вперед з розслідуваннями, які, як він сподівається, допоможуть Трампу. Однак згодом Адвокат Джуліані скасував свій візит в Україну через "ворогів США".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52