Луценко попросив публічне вибачення перед адвокатом Трампа

"Пан Джуліані зі мною зустрічався декілька раз, ми зідзвонювались. У понеділок я прокинувся від новини, яка весь світ так стурбувала – скасування його візиту. Він мені зателефонував. Чесно кажучи, вперше у своєму житті я за 20 хвилин не зміг вклинитись у монолог. Пан Джуліані був дуже ображений. Він декілька разів сказав, що це питання не Джуліані і Лещенка, не Джуліані і ще когось, а питання України і США", - наголосив Генпрокурор.

Він заявив, що Джуліані для більшості українців є легендарним мером Нью-Йорка, легендарним генеральним прокурором і дуже близьким соратником президента США Дональда Трампа. Його візит в Україну завжди є бажаною подією.

"Заяви окремо взятого громадянина Лещенка є його особистим ставленням, яке не може впливати на наші міждержавні стосунки. Я б хотів принести вибачення пану Джуліані за ті оцінки, які дає пан Лещенко публічно, а особливо непублічно по відношенню до пана Джуліані. Не йому мірятись статусом з Джуліані. Дуже розраховую, що пан Джуліані скорим часом буде в Україні і буде зустрічатися з тими посадовими особами, з ким вважає за потрібне… Стосовно причин скасування візиту - я не уповноважений розголошувати їх до кінця, але йдеться не про звичайне скасування візиту з боку одного з юристів США. Це дуже важлива подія", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор заявив, що не виключає, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру.

Нагадаємо, що нардеп Сергій Лещенко оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, у якій фігурувало ім'я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Раніше УНН повідомляв, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані — планує поїздку в Україну, прагнучи підштовхнути нову владу в Києві до просування вперед з розслідуваннями, які, як він сподівається, допоможуть Трампу. Однак згодом Адвокат Джуліані скасував свій візит в Україну через "ворогів США".