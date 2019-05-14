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Луценко принес публичное извинение перед адвокатом Трампа

Луценко принес публичное извинение перед адвокатом Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве извинился за слова нардепа Сергея Лещенко относительно личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и заявил, что отмена его визита в Украину была "не обычной", передает корреспондент УНН.

"Господин Джулиани со мной встречался несколько раз, мы созванивались. В понедельник я проснулся от новости, которая весь мир так обеспокоила - отмена его визита. Он мне позвонил. Честно говоря, впервые в своей жизни я за 20 минут не смог вклиниться в монолог. Господин Джулиани был очень обижен. Он несколько раз сказал, что это вопрос не Джулиани и Лещенко, а не Джулиани и еще кого-то, а вопрос Украины и США", - подчеркнул генпрокурор.

Он заявил, что Джулиани для большинства украинцев является легендарным мэром Нью-Йорка, легендарным генеральным прокурором и очень близким соратником президента США Дональда Трампа. Его визит в Украину всегда является желанным событием.

"Заявления отдельно взятого гражданина Лещенко является его личным отношением, которое не может влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые дает господин Лещенко публично, особенно непублично по отношению к господину Джулиани. Не ему меряться статусом с Джулиани. Очень рассчитываю, что господин Джулиани скорым временем будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с кем считает нужным... Что касается причин отмены визита - я не уполномочен разглашать их до конца, но речь идет не об обычной отмене визита со стороны одного из юристов США. Это очень важное событие", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор заявил, что не исключает, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение.

Напомним, что нардеп Сергей Лещенко обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Ранее УНН сообщал, что личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани - планирует поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу. Однако впоследствии Адвокат Джулиани отменил свой визит в Украину из-за "врагов США".

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