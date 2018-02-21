Луценко наполіг на завершенні слідства у справах Клюєва, Пшонки та його сина цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполіг на завершення слідства з виходом на заочне засудження щодо екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва, колишнього Генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Про це сьогодні сказав Генпрокурор, звітуючи про підсумки роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.
“Вважаю за необхідне наголосити до двох керівників відповідних департаментів щодо необхідності завершення слідства цього року з виходом на заочне засудження щодо Клюєва та колишнього Генпрокурора Пшонки та його сина”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Рада ЄС може виключити з списку санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.