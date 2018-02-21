Луценко настоял на завершении следствия по делам Клюева, Пшонки и его сына в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настоял на завершение следствия с выходом на заочное осуждение в отношении экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего Генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Об этом сказал Генпрокурор, отчитываясь об итогах работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.
"Считаю необходимым подчеркнуть двум руководителям соответствующих департаментов о необходимости завершения следствия в этом году с выходом на заочное осуждение по Клюеву и бывшему Генпрокурору Пшонке и его сыну", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Совет ЕС может исключить из перечня санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.