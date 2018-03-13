Луценко: ГПУ та НАБУ можуть об'єднати матеріали справи щодо Пімахової
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура України та Національне антикорупційне бюро України можуть об’єднати матеріали справи щодо заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової. Про це сказав в ефірі телепрограми "Гра у класику" Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Ми домовилися в тому числі про об’єднання їхньої справи і нашої. І можливо, коли ми об’єднаємо записи, і побачимо, що провокація була не так явно з боку детективів. Можливо, вона була зовсім з іншого боку. Бо я наразі користуюся лише доступними мені матеріалами. НАБУ ніяких інших матеріалів не надає. І цю ж Пімахову НАБУ і САП не переводить у статус підозрюваної, вони не мають на це можливості з юридичної точки зору. В деталі не буду вдаватися", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, 29 листопада минулого року ГПУ та СБСУ втрутилися у спецоперацію НАБУ. Агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. При цьому у НАБУ заявили, що у діях їхніх агентів не було провокації щодо чиновниці ДМС.
24 січня 2018 року НАБУ проводило обшуки у заступника голови ДМС Діни Пімахової.