Луценко: ГПУ и НАБУ могут объединить материалы дела по Пимаховой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины могут объединить материалы дела в отношении замглавы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой. Об этом сказал в эфире телепрограммы "Игра в классику" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Мы договорились в том числе об объединении их дела и нашего. И возможно, когда мы объединим записи, и увидим, что провокация была не так явно со стороны детективов. Возможно, она была совсем с другой стороны. Потому что я сейчас пользуюсь только доступными мне материалами. НАБУ никаких других материалов не предоставляет. И эту же Пимахову НАБУ и САП не переводит в статус подозреваемой, они не имеют на это возможности с юридической точки зрения. В детали не буду вдаваться", - сказал Генпрокурор.
Напомним, 29 ноября прошлого года ГПУ и СБСУ вмешались в спецоперацию НАБУ. Агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первого заместителя председателя ГМС Дини Пимаховий. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.
24 января 2018 года НАБУ проводило обыски у заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой.