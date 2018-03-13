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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48735 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52558 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100754 просмотра

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Луценко: ГПУ и НАБУ могут объединить материалы дела по Пимаховой

Луценко: ГПУ и НАБУ могут объединить материалы дела по Пимаховой

Киев  •  УНН

 • 9206 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины могут объединить материалы дела в отношении замглавы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой. Об этом сказал в эфире телепрограммы "Игра в классику" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Мы договорились в том числе об объединении их дела и нашего. И возможно, когда мы объединим записи, и увидим, что провокация была не так явно со стороны детективов. Возможно, она была совсем с другой стороны. Потому что я сейчас пользуюсь только доступными мне материалами. НАБУ никаких других материалов не предоставляет. И эту же Пимахову НАБУ и САП не переводит в статус подозреваемой, они не имеют на это возможности с юридической точки зрения. В детали не буду вдаваться", - сказал Генпрокурор.

Напомним, 29 ноября прошлого года ГПУ и СБСУ вмешались в спецоперацию НАБУ. Агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первого заместителя председателя ГМС Дини Пимаховий. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.

24 января 2018 года НАБУ проводило обыски у заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой.

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