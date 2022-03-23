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Луганщина відзвітувала про відносний "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Луганській області у середу вдалось здійснити евакуацію кількох сотень мирних мешканців області та доставити гуманітарну допомогу. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Луганщина відзвітувала про відносний "режим тиші"

Деталі

Так, зі слів Гайдая, у середу, 23 березня на Луганщині:

  • відносний "режим тиші" дозволив евакуювати близько 700 мешканців області та завезти до громад 60 тонн гуманітарної допомоги;
  • за день-два спробуємо знову домовитися про гумкоридор, вкрай важливо організувати його для Рубіжного, Попасної та Гірської громади;
  • долучаємо до розвезення гумдопомоги максимальну кількість структур;
  • у Сєвєродонецьку +1 автобус для евакуації;
  • лінія оборони незмінна. По мирних працює російська авіація.

Також зі слів голови ОДА, підкріплення уже в дорозі. Крім того, він анонсував, що гумштабів у містах стане більше.

Раніше

Як писав УНН, російські окупанти, 22 березня, вдарили по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти.

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